Tekirdağ Türbede Define Aradılar

Türbede define aradılar



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kimliği tespit edilemeyen kişilerce Yeğan Reis baba türbesinde define arandı.



Olay, Camiatik Mahallesi Gökçeme Sokak üzerinde meydana geldi.



İlçede yağan kar yağışını fırsat bilen defineciler sabah karşı Gökçeşme sokak üzerinde bulunan Yeğan Reis Baba türbesini kazma ve kürekle kazarak define aradı. Türbenin hemen karşısında olan Hacı Salih Özsoy Camiine sabah namazına gelen vatandaşlar türbenin kazıldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayı duyarak türbeye gelen mahalle sakinleri definecilere tepki gösterdi.



Mahalle sakinlerinden 43 yaşındaki Bülent yılmaz, türbelerin korunması gerektiğini ifade ederek, "Mahalle sakinleri olarak bu yapılan çirkin olayı kınıyoruz. Bu hayatta her şey para değildir. Bu eserler bizim manevi değerlerimizdir. Bu eserler sahiplenmemiz korumamız lazım. Bu yapılan hareket çok çirkindir" diyerek tepkisini dile getirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.