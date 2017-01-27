Tekirdağ Tso E-imzaya Geçti

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bir firma ile elektronik imza (e-imza) çözümü için anlaşma imzaladı.



Tekirdağ TSO ile E-Tuğra EBG A.Ş, e-imza çözümü için anlaşma imzaladı. Bundan böyle şirketlerindeki en ufak değişikliği Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildirmek zorunda olan Tekirdağ TSO üyesi firmalar, anlaşılan firmadan sağlanan e-imzayla işlerini elektronik ortamda hızlıca yapabilecekler.



Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, "E-Tuğra'dan e-imza kullanacak olan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalara odamız hizmet binası içinde bir saate yakın bir sürede e-imzanın teslim edilmesini planlıyoruz. Böylelikle odamızdan e-imza alan firmaların işleri kolaylaşacak. Zaman kaybı, odaya gidiş geliş masrafları ortadan kalkacak. Başvurular elektronik ortamda yapılacağı için kağıt israfının da önüne geçilecek. Yapmış olduğumuz anlaşmanın üyelerimize ve Tekirdağ iş camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



E-defter, e-arşiv, e-fatura gibi şirketleri çok yakından ilgilendiren elektronik uygulamalarda e-imza kullanılmasının zorunlu olduğuna işaret eden E-Tuğra EBG A.Ş. Kurumsal Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeliha Arkcı, Tekirdağ TSO ile yaptıkları işbirliği hakkında şunları söyledi:



"Bizden e-imza hizmeti alan çözüm ortaklarımıza ihtiyaç duydukları kaliteli ve güvenilir teknik hizmeti sunarak onların bu geçişe kolayca adapte olmalarını sağlıyoruz. Tekirdağ gelişen sanayisiyle Trakya bölgemizin önemli bir ili. 13 organize sanayi bölgesi olan Tekirdağ'da yedi bine yakın da kurumlar vergisi faal mükellefi bulunuyor. Tekirdağ TSO ile yaptığımız anlaşmayla Tekirdağ'da faaliyet gösteren kurumların e-dönüşüm süreçlerine hız kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz." - TEKİRDAĞ