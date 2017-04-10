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Tekirdağ Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 172'nci Yıldönümü Kutlamaları
Tekirdağ Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 172'nci Yıldönümü Kutlamaları
Tekirdağ Trakya'da Türk polis teşkilatının 172'nci yıldönümü kutlamaları.
10 Nisan 2017 Pazartesi 15:17
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[9482492] DHA
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