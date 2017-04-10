Tekirdağ Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 172'nci Yıldönümü Kutlamaları

Tekirdağ Trakya'da Türk polis teşkilatının 172'nci yıldönümü kutlamaları.

Tekirdağ Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 172'nci Yıldönümü Kutlamaları

Tekirdağ Trakya'da Türk polis teşkilatının 172'nci yıldönümü kutlamaları

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