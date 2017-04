Tekirdağ Trakya'da Referanduma Yoğun Ilgi

Trakya'da referandum a yoğun ilgi



Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL- Ruhan YALÇIN- Mehmet YİRUN- Selçuk VURUCU/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA) - EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yeni Anayasa'ya ilişkin halk oylamasında saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başladı. Oy verilen merkezlerde yoğun katılım olduğu gözlenirken, Trakya'da 3 bin 687 sandıkta 1 milyon 286 bin 963 kişinin seçmen listelerinde yer aldı.



Yeni Anayasa için referandum u oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Referanduma katılmak için İlhami Ertem Anadolu Lisesi'ne gelenler sandıkların önünde kuyruk oluşturdu. Seçmen kontrolü ardından sandık başkanlığınca oy kullanacak olan kabine cep telefonlarıyla gitmelerine izin verilmedi. Üzerinde 'evet' ve 'hayır' seçeneklerinin bulunduğu oy pusulasına 'tercih' mührü basarak kullanılan oylar, şeffaf sandıklara atıldı. Edirne genelinde referandum a yoğun katılım olduğu gözlendi. Edirne'de YSK verilerine göre 4'ü cezaevi olmak üzere 935 sandık kuruldu. Bu sandıklarda 308 bin 129 kişinin seçmen listesinde yer aldığı açıklandı.



"HEYECANDAN UYUYAMADIM"



Sabah erken saatlerde oy kullanmak için İlhami Ertem Lisesi'ne gelen Selim Ercan, sabaha kadar heyecandan uyuyamadığını ve bir an önce oy kullanmak içinde erken geldiğini söyledi. Sandık başkanlarının işlemlerini tamamlamasını ve oy verme saatin sınıf kapısında bekleyen Ercan, "Sonucun ne olacağını çok merak ediyorum. Sabaha kadar heyecandan uyuyamadım. Sabah erkende de oy kullanmak için okula geldim. Referandum ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de oy verme işlemi olan okullarda güvenlik önlemi aldı.



TEKİRDAĞ'DA HALK OYLAMASI



Tekirdağ'da referandum oylaması saat 08.00'de başladı. Erken saatlerden itibaren okullarda yoğun katılım olduğu gözlendi. Oy kullanmaya gelenlerin daha çok yaşlılardan oluşması dikkat çekti. Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okuluna oy kullanmak için ilk gelenler, işlemlerinin ardından şeffaf sandıklarda oy kullandı. Düşerek kalça kemiğini kırdığını anlatan 60 yaşındaki Mehmet Parlakyıldız, eşinin yardımı ile ve iki ayaklı destek demiriyle oy kullanmaya geldi. Oy vermenin vatandaş görevi olduğunu ifade eden Parlakyıldız, "Geçenlerde bir kaza sonucu kalça kemiğim kırıldı. Ancak ben erkenden kalkarak eşimle birlikte oy kullanmaya geldim. Çocuklarımın ve torunlarımın geleceği için oy kullanacağım" dedi.



KIRKLARELİ'NDEKİ OYLAMA



Kırklareli'nde Anayasa referandum u halk oylaması sabah 08.00'de başladı. Seçmenler oy kullanacakları okullarda referandum a yoğun katılım gösterdi. Sandık başlarında yapılan kontrollerin ardından evet yada hayır yazılı oy pusulasına 'tercih' mührü basanlar şeffaf sandıklarda oy kullandı. Özellikle yaşlıları sabah erken saatlerden itibaren referandum a katılarak oy kullandıkları gözlendi.



TRAKYA'DA Kİ SEÇMEN SAYISI



YSK verilerine göre, Edirne genelinde 4'ü cezaevi olmak üzere 935 sandık kuruldu. Bu sandıklarda toplam 308 bin 129 kişi halk oylamasında oy kullanacak. Tekirdağ'da 11'i cezaevi olmak üzere 1942 sandıkta, 709 bin 236 kişi, Kırklareli'nde ise 6'sı cezaevi 810 sandıkta 269 bin 598 kişi halk oylamasında oy kullanacak. Trakya genelinde seçmen ve sandık sayısı ise 3 bin 687 sandıkta 1 milyon 286 bin 963 kişi olarak açıklandı.



