Tekirdağ - Suriye Şehitleri Özüpek ve Acar'ın Cenazeleri Memleketlerinde

Suriye şehitleri Özüpek ve Acar'ın cenazeleri memleketlerinde



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerin saldırılarında şehit olan askerden Astsubay Göktan Özüpek ile Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenazeleri bu akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'na getirildi. Şehit Özüpek, yarın toprağa verileceği Kırklareli'ne götürülürken, şehit Acar'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çorlu Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehitler Astsubay Göktan Özüpek ile Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenazelerini Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 5'inci. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, şehit aileleri ve yakınları ile askeri erkan karşıladı.



BEN SENİ BÖYLE Mİ KARŞILAYACAKTIM



Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Hanife Acar, karşılaması sırasında gözyaşları dökerek, Ben seni böylemi karşılayacaktım. Ben nasıl buna dayanacağım. İçim yanıyor diyerek gözyaşı döktü.



Şehit Astsubay Göktan Özüpek'in eşi Merve Özüpek ise, Aşkım canım, bir tanem diyerek gözyaşlarına boğuldu. Uçaktan tören mangaları tarafından indirilen şehitlerin naaşları cenaze araçlarına bindirildi. Şehit astsubay Göktan Özüpek'in cenazesi memleketi Kırklareli'ne gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenazesi ise Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Özüpek, yarın Kırklareli'de, şehit Acar da Çorlu'da toprağa verilecek.