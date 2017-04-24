Tekirdağ Şehit Turgut Kurtçu Topraga Verildi

Tekirdağ Şehit Turgut Kurtçu topraga verildi (2)(Tür: Yurt)

Tekirdağ Şehit Turgut Kurtçu topraga verildi (2)

(Tür: Yurt)

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Tekirdağ, Şehit