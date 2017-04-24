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Tekirdağ Şehit Turgut Kurtçu Topraga Verildi
Tekirdağ Şehit Turgut Kurtçu Topraga Verildi
Tekirdağ Şehit Turgut Kurtçu topraga verildi(Tür: Yurt)
24 Nisan 2017 Pazartesi 15:14
Tekirdağ
Şehit Turgut Kurtçu topraga verildi
(Tür: Yurt)
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[9538107] DHA
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