Tekirdağ Polis, Garson Kılığına Girip Soyguncuları Yakaladı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde Nuri Petek'e ait şans oyunları bayisine kar maskeli ve tabancalı olarak gelip, işyeri sahibini darp ederek, 5 bin lira ile 35 bin liralık Milli Piyango biletini alıp kaçan soygunlar Onur Köprülü ile Emrah Dilek, İstanbul'da yemek yedikleri lokantada garson kılığına giren Tekirdağ polisi tarafından yakalandı.



Marmara Ereğlisi'nde geçen 19 Aralık akşamı Nuri Petek'e ait şans oyunları bayisine gelen ellerinde tabanca bulunan kar maskeli iki kişi, Petek'e tabancaları doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paralarını vermek istemeyen ve direnen Petek'i tabanca kabzasıyla vurarak etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan yaklaşık 35 bin lira ile Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiline ait bir miktar bileti aldıktan sonra, plakasız siyah motosiklete binerek kaçtı.



Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Asayiş Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, soyguncuların Onur Köprülü ile Emrah Dilek olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışmada iki soyguncunun İstanbul'da bulunduğunu ve Şişli semtinde bir lokantaya sık sık yemek yemeye geldiğini tespit etti. Tekirdağ'dan giden polisler lokantada garson kılığına girerken, bir ekip de lokanta çevresinde önlem aldı. Yılbaşı gecesi lokantaya gelen soyguncular Onur Köprülü ile Emrah Dilek, garson kılığına giren polisler tarafından yakalandı.



Marmara Ereğli İlçesi'ne getirilen soyguncuların, ilçede yine Aralık içinde bir marketten aynı yöntemle 3 bin lira gasp ettikleri belirlendi. İşyeri sahiplerine teşhis ettirilen soyguncular, emniyetteki soruşturmalarının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.