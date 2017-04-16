Tekirdağ Oy Kullanmaya Sedyelerle Geldiler

Edirne'de devam eden referandum oylaması için hasta, yaşlı ve yürüyemeyenler için Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince, servis hizmeti yapıldı. Evlerinden alınan hastalar oy kullanacak okullara ambulanslarla getirildi. Plevne İlköğretim Okulu'na oy kullanmak için getirilen obez hastası 80 yaşındaki Mukaddes Sevinç, oy kabinine sedye ile götürüldü. Oyunu kullandıktan sonra sandıktaki oyunu da sedye üzerinde yatarak kullanan Sevinç, "Oy kullanmak çok önemli, yürüyemediğim halde bu şekilde gelerek oy kullanmak istedim" dedi.



Gazi İlkokulu'na belediye nakil ambulansı ile getirilen 82 yaşındaki Mukadder Kurtiş ise giriş katta bulunan 1144 nolu sandıkta oyunu kullandı. Okula sedye ile getirilen Kurtiş, kabinde tek başına oy kullandıktan sonra şeffaf sandığa zarf atarak oy kullandı. 82 yaşında olduğunu ve yürüyemediğini anlatan Kurtiş, "Oyumu kullandığım için mutluyum, herkes oyunu kullansın" şeklinde konuştu. Tekidağ'da 81 yaşındaki Resmiye Aytak, Sağlık Müdürlüğü ambulansı ile evinden alınarak sedyeyle oy kullanacağı 50'nci Yıl Ortaokuluna getirildi. Kabinde tek başına oy kullanan Resmiye Aytak, daha sonra sedye üzerinden zarfı şeffaf sandığa attı.



SANDIĞA KEDİSİYLE GELDİ



Edirne'de Damla ve Hakan İnceoğlu çifti evde tek kaldığı zaman ağlayan Köpük isimlerini yalnız bırakamadıkları için oy kullanmaya kedileriyle geldiler. Edirne'de Anayasa'ya ilişkin halk oylaması için Şükrü Paşa Mahallesi'nde oturan Damla ve Hakan İnceoğlu çifti İlhami Ertem Lisesi'ndeki 1210 No'lu sandığa kedileri Köpük ile geldi. Seçim görevlilerin ilgi odağa olan Köpük sahibi ile birlikte sandığa oy kullandı. Kedilerini evde yalnız bıraktıklarında ağladığını ve bu yüzden oy kullanmaya birlikte getirdiklerini söyleyen Hakan İnceoğlu, 'Kedimiz evde yalnız kaldığında çok ağlıyor. Bizde buna dayanamadığımız için her yıl yanımızda getiriyoruz. Oy kullanmaya kedimizle birlikte geldik. O bize şans getiriyorö dedi. Kedileri Köpük ile birlikte seçim zarfını sandığa bırakıp oy kullanan İnceoğlu çifti başta sandık görevlileri olmak üzere oy kullanmaya gelen vatandaşlarında ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar Köpük'ü severken bazıları hatıra fotoğrafı çekildi.



EDİRNE'DE KATILIM YÜKSEK



Edirne'de sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan devam ediyor. 400 kişinin yer aldığı sandıklarda katılım oranlarının öğlen saatlerinde yüzde 50'ye ulaştığı belirtildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, kentte seçimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.