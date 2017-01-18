Tekirdağ - Öldürülen Oğlu Için Hastaneye Giderken, Motosikletlinin Ölümüne Neden Oldu

Öldürülen oğlu için hastaneye giderken, motosikletlinin ölümüne neden oldu



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Bedirhan Yalçın, kavgada bıçaklanan oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz otomobille hastaneye giderken, motosikletli Fırat Kaleli'ye çarparak ölümüne neden oldu.



Çorlu İlçesi Nusretiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta akşam saatlerinde Ahmet Laçin ve arkadaşı Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kurtses, belinden çıkardığı bıçakla Ahmet Laçin'i ile Sinan Şahin'i bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini alan baba Bedirhan Laçin, otomobille Çorlu Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Laçin yönetimindeki otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde Fırat Kaleli yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Kaleli de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti.



Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, bıçaklanan oğlu Ahmet Laçin ve aracıyla çarptığı kurye Fırat Kaleli'nin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Nazım Kurtses'i yakalayarak gözaltına aldı.