Tekirdağ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "emniyet yapılanmasına" yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü emniyet mensubu 41 zanlının yakalanması için 17 ilde operasyon düzenledi.



Operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.