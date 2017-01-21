Tekirdağ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden aralarında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30'u mahkemece tutuklanırken, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen 68 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.



Aralarında Eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30 şüpheli tutuklanırken, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün, "Emniyet yapılanmasına" yönelik Tekirdağ merkezli 25 ilde operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan aralarında eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 68 kişi dün Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilmişti.