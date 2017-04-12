Tekirdağ Merkezli Fetö Operasyonunda 17 Asker Adliyede

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına 88 askerden 12'sinin tutuklanmasının ardından bugün 17 asker daha adliyeye sevk edildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibat ve iktisatları olduğu gerekçesiyle çeşitli rütbelerdeki 90 asker hakkında yakalama kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 ilde düzenlediği operasyonlarda 85 asker gözaltına alındı. Emniyette soruşturmaları tamamlanıp önceki gün adliyeye çıkarılan24 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 12 asker ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.



Emniyette soruşturmaları tamamlanan 17 asker ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları devam ediyor.