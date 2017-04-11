Tekirdağ Merkezli Fetö Operasyonunda 12 Asker Tutuklandı

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 askerden 12'si tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibat ve iktisatları olduğu gerekçesiyle çeşitli rütbelerdeki 90 asker hakkında yakalama kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 ilde düzenlediği operasyonlarda bugüne kadar 85 asker gözaltına alındı. Emniyette soruşturmaları tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12 asker ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki soruşturması sürüyor.



- Tekirdağ