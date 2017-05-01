Tekirdağ Marmara Sahili Turuncuya Boyandı

Marmara sahili turuncuya boyandı



Havadan görüntülerle



MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri mevsimsel reaksiyonlar nedeniyle turuncu renklere büründü.



Tekirdağ'ın merkez ile Şarköy ilçelerine kadar uzanan Marmara Denizi sahili turuncu renge büründü. Yörede tedirginlik yaratan turuncu renklerin deniz kirliliği ya da bir gemi atığı olmadığı, mevsimsel bir doğa olayı olduğu belirtildi. Uzmanlar, deniz yüzeyindeki kırmızı rengin sebebinin, 'kızıl gelgit, alg patlaması' olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Sahil şeridini kaplayan turuncu yüzey, Tekirdağ Uçmakdere Paraşüt ve Havacılık Kulübü eğitmeni Kadir Aksoy, tarafından havadan da görüntülendi.