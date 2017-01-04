Tekirdağ - 'Kız' Tartışması Cinayetle Bitti

'Kız' tartışması cinayetle bitti



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 'kız' yüzünden çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 23 yaşındaki Serdar Önel, hayatını kaybetti.



Çerkezköy İlçesi'nde dün akşam saatlerinde bir alış veriş merkezinin önünde iki grup genç arasında 'kız' yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Önel, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Önel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Polis, yaptığı çalışmada olaya karışan ve kaçan F.T., kardeşi Ö.T. ile M.D.'yi gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.