Tekirdağ Kılıçdaroğlu Türkiye Teröre Teslim Edildi-Detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 15 yılda terör batağı içine sokulduğunu belirterek, "Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı. Şimdi IŞİD terörü çıktı, şimdi El Nusra terörü çıktı. Kim Türkiye'yi bu terör bataklığının içine soktu? Bunu her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Geçen grup toplantında dedim ki, Türkiye teröre teslim edildi. Bana cevap veriyorlar, ne demek Türkiye teslim edildi diye. Nasıl bunu söylersiniz diye. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun, Saray'daki Sultan kendisini kral addeden de duysun. Türkiye 15 yılda teröre teslim edildi" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 450 milyon lira tutarındaki yatırımlarının toplu açılış ve bazı tesislerinin temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, sevgi gösterileriyle girdiği salonda konuşmasına başlarken, 'Türkiye laiktir, laik kalacak', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Sloganlar üzerine Kılıçdaroğlu, "Elbetteki Türkiye'ye laiktir laik kalacak. Elbete ki, Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi özgürlük ve bağımsızlık karekterimdir diyecek. Biz sözlerin sonuna kadar arkasında olacağız. Çünkü biz Mustafa Kemal'ın partisiyiz" dedi.
"TÜRKİYE 15 YILDA TERÖRE TESLİM EDİLDİ"
Türkiye'nin 15 yılda terör batağı içinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Her vatandaşıma soruyorum, her vatandaşıma. Kime oy verirse versin bu ülkede yaşıyorsa, eline vicdanına koyacak. ve su sorunun cevabını arayacak. 15 yılda ne oldu da Türkiye bir terör batağına saplandı. Ne oldu? ve 15 yıldır bu ükeyi kim yönetiyor? Hangi siyasi parti yönetiyor? Ceplerini doldurdular, Türkiye'yi terör batağına sapladılar. Bunu hesabını sormak zorundayız. Bunun hesabını soramadığımız takdirde, Türkiye'yi aydınlığa ulaştıramayız. Ne olduğunu biliyoruz, ne yaptıklarını da biliyoruz.
KİM TÜRKİYE'Yİ TERÖR BATAKLIĞINA SOKTU?
Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı. Şimdi IŞİD terörü çıktı, şimdi El Nusra terörü çıktı. Kim Türkiye'yi bu terör bataklığının içine soktu? Bunu her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Geçen grup toplantında dedim ki, Türkiye teröre teslim edildi. Bana cevap veriyorlar, ne demek Türkiye teslim edildi diye. Nasıl bunu söylersiniz diye. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun, Saray'daki Sultan kendisini kral addeden de duysun. Türkiye 15 yılda teröre teslim edildi.
Soruyorum FETÖ ile menzil arkadaşlığı yapanlar kimlerdi? Devletin en üst makamlarına yerleştirenler kimlerdi? MİT'e, polise, Maliye Bakanlığı'na, Yargıtay'a, Adalet Bakanlığı'na, devletin her kademesine, üniversitelere terör örgütü mensuplarını yerleştirenler kimlerdi? Türkiye'yi teröre teslim edenler kimlerdi? Türkiye'de paralel bir devletin kurulmasını savunanlar, yapanlar, altyapısını oluşturanlar kimlerdi? Bunun hesabını sormayacak mıyız? Size sözüm söz, bunların hesabını soracağım.
BİZ BUNLARI UNUTMADIK
PKK terör örgütüne, onun mensuplarına övgüler düzenler kimlerdi? Bilmiyor muyuz, PKK terör örgütü mahkemeler kurarken sessiz duranlar, vergi mahkemeleri kurarken, askeri alma daireleri kurarken, sessiz duranlar, 294 kez güvenlik güçleri terör örgütüne müdahale etmek isterken, 282 kez müdahale etmeyin diyerler kimlerdi? Türkiye'ye teröre teslim edenler bunlar. IŞİD terör örgütünü, El Nusra terör örgütüne, silah desteği yapanlar kimlerdi. Habur'a terör örgütünün ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerini, savcılarını götürenler kimlerdi? Biz bunları unuttuk mu sanıyorlar. Unutmayacağız ve unutturmayacağız."
Türkiye'de son bir yılda terörden binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz var içimiz yanıyor. Sorumlusu kim? Kim sorumlusu? Hz. Ömer der ki, Dicle kenarında bir koyun kaybolsa onun sorumlusu benim der. Biz Dicle'nin kenarında koyunu bıraktık. Şehirlerin göbeğinde, Ankara'da, İstanbul'da, şehirlerin göbeğinde onlarca, yüzlerce insanımız hayatını kaybediyor. Bir tek sorumlu bulamıyoruz. Özellike CHP'ye oy vermeyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Elini vicdanına koy, sana tarihten, sana inançtan, sana kimlikten, sana dürüstülükten, ahlaktan sesleniyorum. Hz. Ömer diyor ki Dicle'nin kenarında bir koyun kaybolsa sorumlusu benim. Onlarca insan hayatını kaybediyor, sen vicdanına bunun sorumlusu kim, sormak zorundasın" dedi.
"SAKIN GİTMEYİN"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda bazı askerlerin yakıldığını iddiası olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Görüntüler var. İlk bana söylediklerinde hükümetten net açıklaması istiyorum dedim. Bunlar doğru mu? Araştırıyoruz dediler. Aradan tam 15 gün geçti 15 gün. Cevap var mı? Yok. Hükümet nerede? Hükümet yok. O zaman devletin yetkililerine sesleniyorum. Bu görüntüler doğru mu değil mi? Çıkın millete açıklama yapın. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayımız 50'ye yaklaştı. Efendim El Bab'dan sonra bilmem nereler gideceğiz. Sakın gitmeyin. Sakın, askerlerimizi oraya göndermeyin. Söyledim, yine söylüyorum. Ankara'da bu Türkiye'ye yöneten beylere seseleniyorum. Eğer sen şehitlik yüce bir mertebedir diyorsan. Kayseri'ye gidip, polislere inşallah siz de şehit olursunuz, o mertebeye erişirsiniz diye telkinde bulunuyorsan, önce sen çocuklarını oraya göndereceksin. Kendi çocuklarını göndermiyorsun, Anadolu'nun gariban çocuklarını gönderiyorsun. Sonra da kalkıp şehitlere kelle deme cüretinde bulunuyorsun. Biz bunları unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.
LİNÇ EDİLEN ASKERLERİN FAİLLERİ YAKALANSIN
15 Temmuz mağdurlarından da söz etmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin hakkı hukuku vardır. Herkes hukuk içinde yargılanmak zorundadır. 15 Temmuz gecesi linç edilen askerlerimizin hesabını sormak zorundayız. 15 Temmuz gecesi o askerin ne günahı var. Kim o askerleri linç eden? O askerlerin anaları, babaları yok mu? İlk kez burada söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra saraya gittim bunu söyledim. Linç edilen askerlerin faillerinin de yakalanması ve yargılanması lazım dedim. Hepsi evet dedi. Ne oldu? Evet diyeceksin gereğini yapmayacaksın. Evet diyeceksin arkanı döneceksin" dedi.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE İHANETTİR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği konusuna da değinerek, "Bu darbe girişiminden yararlanarak 20 Temmuz'da olanüstü hal ilan ettiler. Şimdi olağanüstünden yararlanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasını değiştirmek istiyorlar. Rejimi değiştirmek istiyorlar, cumhuriyetten dikta rejimine geçmek istiyorlar. Çok partili hayatı sınırlamak istiyorlar, bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi bir kişinin eline vermek istiyorlar. ve diyorlar ki, ey CHP sen neden bu çalışmaya katılmadın. Sen buna neden destek vermedin? Açık ve net söylüyorum. Bu proje, bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği büyük Kurtuluş Savaşı ruhuna ihanettir. Bu anayasa değişikliği, 140 yıllık parlamento geleneğimize ihanettir. ve Cumhuriyet Halk Partisi ihanet içinde olmayan tek partidir. Siz rejim değişikliği yapıyorsunuz dediğim zaman itiraz ettiler. Sonra itiraf ettiler, evet biz bir rejim değişikliği yapıyoruz, vesayetten kurtarıyoruz. Bir vesayetten kurtarıyorsun, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ağır bir vesayetin içine sokuyorsun. Hepimiz bunun farkında olmalıyız, hepimiz gereğini yapmalıyız" dedi.
"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İZLEYİN"
Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan Pazartesi gününden itibaren parlamento ve televizyonların izlemelerini isteyerek, "Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi korumak için, demokrasiyi korumak, insan haklarını, kadın, erkek eşitliğini sağlamak için, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunmak için verdiğimiz mücadeleye tanık olacaksınız. O mücadeleyi yapacağız. Sizin için, ülkemiz için, hayatımız için, çocuklarımız için. ve bu ülkeyi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için yapacağız. Diyorlar ki, propaganda yapıyorlar. Başkanlık gelirse her şey düzelir. İki yıl fiili başkanlık var. İki yılda ne düzeldi? Terör mü azaldı? Hayır. Türk lirası değer mi kazandı? Hayır. Ekonomi güllük gülüstanlık mı? Hayır. İşsisizlik mi azaldı? Hayır. Şunu unutmayın her darbe sonrası, darbeciler hukuk değişikliği yaparak yani anayasayı değiştirerek kendi geleceklerini güvence altına alırlar" dedi.
EL KALDIRIP İNDİRMEYLE REJİM DEĞİŞMEZ
Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin tek kişiye verdiği yetkileri anlatarak, bu duruma tepki gösterdi ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişinin iki dudağı arasında mı kuruldu. Bu devlet kurulurken şehitler, gaziler yok muydu? Analar, babalar yok muydu? Hep beraber Türkiye cumhuriyeti kuruldu. Şimdi bir kişi kalkacak, rejimi değiştirecek. El kaldırıp indirmeyle rejim değişmez. Bizim sınırlarımız el kaldırıp indirmeyle olmadı. Ulusal, milli sınırlarımız acıyla, kanla, gözyaşıyla, şehitlerle kuruldu. Dolayısıyla biz kendi tarihimizi biliyoruz, tarihimize asla ihanet etmeyeceğiz. Tarihe ihanet edenlerin karşısına da dimdik aslanlar gibi dikileceğiz. Bu anayasa değişikliği sorunu tek başına CHP'nin sorunu değil, hepimizin sorunu. O nedenle hep beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu.
KADINLARA SESLENDİ
Kılıçdaroğlu, salonda kadınlarında bulunduğunu belirterek, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:
"Bir şeyi sakın unutmayın 1934 yılında Yunanistan'dan, İsviçre'den, Japonya'dan çok daha önce size seçme ve seçilme hakkı verdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları verdi. Çocuklarınız nasıl sevdiğini biliyorum. Çocuk sevgisinin vatana yansıdığını biliyoruz. Çocuklarınız bunun için okula gidiyorsa, çocuklarınız huzur içinde akşam eve geliyorsa, karnını doyurabiliyorsa, huzur içinde sokağa çıkıp oynayabiliyorsa, anneler, babalar çocuklarını nasıl olsa bir şey olmaz, Türkiye güvenli bir ülkedir, her istediği yere çocuğum rahatlıkla gidebilir diyebiliyorsanız, demek istiyorsanız bu karanlık tabloyu beraber değiştirmek zorundayız. Sizin gücünüze inanıyorum, hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız, çocuklarımıza sahip çıkacağız, demokrasimize sahip çıkacağız, parlamentomuza sahip çıkacağız. Bakın bu meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli kurtuluş savaşını yöneten meclistir. O nedenle Gazi Meclis'tir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönetin bir meclis, kendi yetkilerini başka bir başka otoriteye vermez, vermemelidir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa, onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar. Nokta. Bu meclis Atatürk'e bile Başkomutanlık yetkisini belli sürelerle vermiştir. Yine mücadelemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapacağız. Televizyonları Pazartesi'den itibaren izleyin. Televizyonlar ne kadar veriyorsa izleyin, mücadelemizi göreceksiniz. Demokrasiyi korumak için, demokratik parlamenter sistemi korumak için, güçler ayrılığı ilkesini korumak için, bağımsız yargıyı, özgür medyayı, özgür üniversiteleri korumak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bir bedel ödenecekse o bedeli önce parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ödeyecektir. Herkes bunu böyle bilsin."
SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Geceyi kentte geçiren Kılıçdaroğlu, için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Konakladığı otele girenler, üzerleri ve çantaları tek tek aramadan geçirildi. Öğle saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun geçiş güzergahlarına polisler konuşlandırılırken, binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştiği görüldü. Kılıçdaroğlu'nu özel harekat polisleri de ziyaretleri sırasında yakın korumaya aldı.
Tekirdağ Kılıçdaroğlu Türkiye Teröre Teslim Edildi-Detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 15 yılda terör batağı içine sokulduğunu belirterek, "Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 15 yılda terör batağı içine sokulduğunu belirterek, "Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı. Şimdi IŞİD terörü çıktı, şimdi El Nusra terörü çıktı. Kim Türkiye'yi bu terör bataklığının içine soktu? Bunu her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Geçen grup toplantında dedim ki, Türkiye teröre teslim edildi. Bana cevap veriyorlar, ne demek Türkiye teslim edildi diye. Nasıl bunu söylersiniz diye. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun, Saray'daki Sultan kendisini kral addeden de duysun. Türkiye 15 yılda teröre teslim edildi" dedi.