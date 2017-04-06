Tekirdağ Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yaşayan ve tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitiren Kıbrıs Barış Harekatı gazisi 63 yaşındaki Ziya Ay, ilçede düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir hastanede tedavi gören evli ve 1 kız babası Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ziya Ay, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gazi Ziya Ay için memleketi Malkara'nın Hacısungur Mahallesi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törende gazinin eşi Gülten, kızı Binnur Ay gözyaşı döktü. Törene, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, askeri arkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Ay'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Ziya Ay, yakınlarının gözyaşları arasında Hacısungur Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.