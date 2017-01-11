Tekirdağ Khb Genel Sekreteri Uzm. Dr. Becerir Açıklaması

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir, "Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 10 hastane ile en iyi şekilde bölge halkına hizmet veriliyor." dedi.



Genel Sekreter Uzm.Dr. Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da bulunan hastanelerin genel olarak şehir için yeterli durumda olduğunu söyledi.



Tekirdağ Devlet Hastanesinde bulunan onkoloji ve medikal onkoloji ünitesinde Trakya bazında tüm kanser hastalarına gerekli teşhis ve tedavilerin verildiği belirten Becerir, "Tekirdağ'da bulunan hastaneler genel olarak şehir için yeterli durumda. Mekan olarak da hastanelerimiz yeterli durumda. Cihaz olarak hiçbir hastanemizde eksiğimiz bulunmuyor. Bazı branşlarda sadece eksikliklerimiz var. Çorlu'da bulunan yanık ünitemiz aktif olarak çalışıyor ve bölgedeki tüm yanık vakalarını alıyor." diye konuştu.



Becerir, bölgede sıkça yaşanan kimyasal zehirlenmelere karşı KBRN ünitelerinin geçen yıl kurulduğunu ve aktif olarak çalışmaya devam ettiğini ifade ederek,"Fabrikalarda meydana gelen kimyasal zehirlenmelere karşıda KBRN üniteleri kuruldu.Kimyasal zehirlenmeye maruz kalan kişiler acillere değil farklı noktalardan bu ünitelere getiriliyor. Bizim bünyemize katılan askeri hastanede aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.



Bazı bölümlerde personel ihtiyacı olmasına rağmen hizmetin aksamaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Becerir, şunları kaydetti:



"İl genelinde halkımıza daha rahat hizmet sağlayabilmemiz için 24 saat bütün acil servislerimiz hizmet vermekte. Hastalarımız durumlarının ağırlığına göre farklı hastanelere aktarılmaktadır. Bazı bölümlerde personel ihtiyacımız olsa da genel anlamda hizmette aksamaya mahal vermemekteyiz. Çorlu Devlet Hastanesinde yıllık 2 bin 500'ün üstünde bypass ve anjiyo yapılmaktadır. Bu sayı bir önce ki yıla göre 2 katına çıkmış durumda. Çorlu Devlet Hastanesi ildeki kalp damar cerrahi hizmetinin yüzde 35'i vermekte. Tekirdağ Devlet Hastanesinde bulunan onkoloji ve medikal onkoloji ünitesinde Trakya bazında tüm kanser hastalarına gerekli teşhis ve tedaviler verilmektedir."