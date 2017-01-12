Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği 650 Fidan Dikti

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğine, Tekirdağlı bir iş adamı tarafından hibe edilen 650 fidan, yeni hizmet binalarının bahçesine dikildi.



Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir, fidan dikimine çok önem verdiklerini belirterek, sağlık tesislerinin ağaçlandırılması için Tekirdağlı bir iş adamı tarafından 650 adet çam fidanı hibe edildiğini ve fidanların, özellikle yeni hizmet binalarına taşınan ve taşınacak olan sağlık tesislerinden Çorlu Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi, Tekirdağ ADSH, Çorlu ADSM ve Saray Devlet Hastanesi bahçelerine sağlık çalışanları ile yöneticilerin katılımı ile dikildiğini belirtti.



Genel Sekreter Becerir, sağlık tesislerine 650 adet çam fidanı hibe eden iş adamına örnek davranışından dolayı teşekkür ederek bu tür organizasyonların herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi. - TEKİRDAĞ