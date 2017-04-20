Tekirdağ Kalabalık Salona Sığmadı, Çed Toplantısı Ertelendi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde düz cam üretim tesisi ile ilgili olarak yapılması planlanan ÇED toplantısı yoğun katılım ve toplantı salonun yetersiz olmasıyla ertelendi.



Marmara Ereğlisi İlçesi'nde özel bir şirketin düz cam üretim tesisi kurulması için bir kafede Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı düzenledi. Ancak toplantıya katılmak isteyen kalabalık salona sığmadı. Çok sayıda kişinin dışarıda kalması üzerine toplantının daha büyük bir yerde yapılmasını istendi. Firma yetkilileriyle dışarıda kalanlar arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Tekirdağ Çevre Müdürlüğü yetkilileri toplantının yapıldığı yerin yetersiz olması ve halkın bilgilendirme hakkının engellenemeyeceğini belirterek ertelenmesine karar verdi.



Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği başkanı Doğan Durmaz, bu tür tesislerin Avrupa'da bile kalmadığını belirterek, 'Burada halk cam fabrikası kurulmasını istemiyor. Kaldı ki bu tür tesisler yüksek derece de enerji tükettiği için artık Avrupa'da bile böyle tesisler yok. ÇED toplantısının da böyle fiziki şartların olmadığı bir yerde yapmaları hiç doğru değildi. Bizde bunu doğru bulmadık. Birçok vatandaş dışarıda kalmasıyla toplantının fiziki şartları da olmadığı için ileri bir tarihe ertelendiö dedi.