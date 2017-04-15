Tekirdağ Itfaiye, Yangından Kurtardığı Yavru Kediye Oksijen Verdi

Itfaiye, yangından kurtardığı yavru kediye oksijen verdi



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde dört katlı binanın kullanılmayan en üst katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri yanmaktan kurtardıkları yavru kediye oksijen verdi.



Yangın, Camiatik Mahallesinde bulanan 4 katlı bir binanın kullanılmayan en üst katınca çıktı. Boş daireden dumanlar çıktığını görenler itfaiye ekiplerince haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Bu sırada bina içerisinde buldukları yavru kediyi yanmaktan kurtaran itfaiye ekipleri aşağıya indirdi. Hareketsiz kediye itfaiye eri, sırtında taşıdığı oksijen tüpünün hortumuyla hava verdi. Yavru kediyi karton bir kutuya koyan itfaiye erleri daha sonra tedavisi için veteriner hekime götürdü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.