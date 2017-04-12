Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde Kurulu Bulunan Bir Tektstil Fabrikasında Patlama Meydana Geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi

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Çerkezköy, Tekirdağ, Patlama
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