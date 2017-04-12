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Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde Kurulu Bulunan Bir Tektstil Fabrikasında Patlama Meydana Geldi
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde Kurulu Bulunan Bir Tektstil Fabrikasında Patlama Meydana Geldi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi.
12 Nisan 2017 Çarşamba 10:44
Tekirdağ
'ın
Çerkezköy
ilçesinde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi
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