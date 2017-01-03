Tekirdağ Emniyet Müdürü Aydın'dan, Tso'ya Ziyaret

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.



Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamada, ziyarete Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip Öge, Sayman Üye Taner Karaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel Karaevli, Cemil Koçaş, Kemal Küçük ve Genel Sekreter İrfan Ekici'nin katıldığı belirtildi.



Tekirdağ TSO'nun işleyişine, görev ve sorumluluklarına dair Aydın'a bilgiler aktaran TSO Başkanı Günay, ayrıca Tekirdağ TSO olarak yapılan ve devam eden projeler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.



Tekirdağ TSO yönetimi olarak her zaman emniyet birimlerinin yanında olduklarını ifade eden Günay, Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



Aydın ise Tekirdağ TSO yönetimine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.