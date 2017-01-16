Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde "15 Temmuz Şehitler Köşesi" oluşturuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü girişinde, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde yaşananlara ilişkin kısa filmin gösterildiği "15 Temmuz Şehitler Köşesi" hazırlandı. Burada, darbe girişiminde şehit olanların isimlerine de yer verildi.



Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA muhabirine, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağırdığı milletin direnişiyle önlendiğini söyledi.



Aydın, köşenin, bu süreçte yaşananların ve şehitlerin unutulmaması amacıyla hazırlandığını kaydetti.