Tekirdağ Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin sürücüsü 47 yaşındaki Arif Dinç öldü.



Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Saray İlçesi'nin Çayla Mahallesi'ndeki Galata Deresi mevkiinde meydana geldi. Arif Dinç yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, yağmur yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkıp dereye uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Dinç, yaşamını yitirdi.



Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Arif Dinç'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.