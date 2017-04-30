Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çerkezköy Rotary Kulübü Başkanı Kaan Taşkın, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı ziyaret etti.



Kapaklı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Taşkın, Başkan Mandalı'ya kulüplerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Mandalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rotary Kulübü'ne her zaman katkı sunacaklarını kaydetti.



Kapaklı'da yol yapım çalışmaları



Kapaklı ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.



Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Yanıkağıl Mahallesi'ne giden bağlantı yolunda beton asfalt yol yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mandalı, şunları kaydetti:



"Geçen yaz döneminde yarım kalan Yanıkağıl Mahallesi'ne giden bağlantı yolunda, tekrar beton asfalt yol yapım çalışmaları başladı. İlçemize yeni bağlanan tüm mahallelerimizin bağlantı yolları yenilenmeye devam edecek. Mahalleler arasındaki mesafeleri daha da kısaltmak ve yollarımızı daha modern görünüme kavuşturmak için çalışmalarımız devam edecek. Başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."