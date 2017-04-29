Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, üreticilere Prof. Dr. Muhsin Doğuroğlu tarafından "Arıcılıkta Verimliliği Artırma Yöntemleri, Ürün Çeşitliliği ve Uygulamaları" başlıkları altında eğitim verildiği ifade edildi.



Eğitimin şu ana kadar Malkara, Saray, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerinde arı üreticilerine verildiği ve Çerkezköy, Muratlı, Çorlu ve Şarköy ilçeleriyle devam edeceği kaydedildi.



AYKOME Nisan ayı toplantısı yapıldı



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Nisan ayı toplantısı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplantının Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün başkanlığında yapıldığı ifade edildi.



Toplantıda, 2017 yılı yatırım programlarının görüşülerek karara bağlandığı ayrıca gündemdeki konuların görüşülerek yapılacak çalışmalarda izlenmesi gereken yollar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.



Başkan Albayrak, Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki çalışmaları inceledi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki çalışmaları inceledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını incelediği aktarıldı.



Başkan Albayrak'ın asfalt yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldığı ve çalışanlara kolaylıklar dilediği kaydedildi.