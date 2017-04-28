Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Türk Telekom Tekirdağ İl Müdürü Dilek Çetintaş, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer'i makamında ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çetintaş'ın çalışmalar hakkında Kaymakam Yüzer'e bilgiler verdiği belirtildi.



Açıklamada, Çetintaş'a Türk Telekom Çorlu Şube Müdürü Çetin Sarıkaya'nın da eşlik ettiği kaydedildi.



NKÜ'de "Bitki Islahı Endüstrisi ve Tohumculuk Sektörü" konferansı



Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Bitki Islahı Topluluğu tarafından, "Bitki Islahı Endüstrisi ve Tohumculuk Sektörü" konulu etkinlik düzenlendi.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler tarafından oluşturulan bitki ıslahı topluluğu rektörlük toplantı salonunda konferans düzenlendi.



Açıklamada konferansta, "Özel sektörde Bitki Islahı, Kariyer Fırsatları ve Başarının Anahtarı" hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.