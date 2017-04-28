Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Namık Kemal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Moliere'nin ünlü komedisi, "Şaşkın Koca George Dandin" isimli oyunu seyirci ile buluşturdu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük konferans salonunda sahnelenen oyuna, akademisyenler, öğrenciler ve Tekirdağlı sanatseverler katıldı.



Ünlü Fransız komedi yazarı Moliere'nin yazdığı oyunun yönetmenliğini Tiyatro topluluğu oyuncularından Ali Rıza Demirbulat üstlenirken, yardımcı yönetmenliğini ise Esmanur Baş gerçekleştirdi.



Alın teriyle çalışarak zengin olmuş bir köylü olan George Dandin'in statüsünü soylu olarak değiştirmek amacıyla büyük bir miktar para ödeyerek asil bir kızla evlenmesinin ardından başına gelenlerin konu edildiği oyunda Tiyatro topluluğu öğrencilerinin gösterdiği oyunculuk performansları izleyenlerden alkış aldı.



-İslam Medeniyeti'nin Serüveni Konferansı



Namık Kemal Üniversitesi Felsefe Topluluğu ile Mavera Topluluğu tarafından 'İslam Medeniyeti'nin Serüveni' konulu konferans düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen, konferansın açılış konuşmasını yapan felsefe topluluğu akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bayındır, İslam medeniyet tarihini kısaca değerlendirdi.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. Dr. Oruçoğlu, İslam medeniyetinin dünü ve bugünü hakkında önemli bilgi ve değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, İslam Medeniyetinden, bir medeniyetten söz edebiliyorsak bunun karşılığı nedir? Neden dolayı bahsedebiliyoruz? Bu kavramın tarihteki yeri nedir? Günümüzde modern dönemde medeniyet tartışmaları içerisinde İslam Medeniyetine biçilen rol, ona dünya ve medeniyetler tarihi içerisinde açılan veya açılmayan alan nedir? gibi konulara değindi.



-Rektör Şimşek'e ziyaret



Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Namık Kemal Üniversitesi ile Kırklareli Üniversitesi arasında ikili işbirlikleri ve Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) kapsamındaki faaliyetlerin değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Şengörür, Tekirdağ'a güzel bir üniversite ve kampüs kazandırmasından dolayı Rektör Şimşek'i tebrik etti.



Rektör Şimşek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasındaki uyumun önemini vurguladı.