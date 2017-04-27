Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ambalaj atığı geri kazanım eğitimleri devam ediyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı planlamaları kapsamında daha önce mahalle bazında yürütülen bilgilendirme çalışmaları okullarda sürüyor.



Belediye Başkanı Ünal Baysan, yaptığı açıklamada çocuklara sosyal sorumluluk ile çevre bilinci kazanması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, proje kapsamında ilçedeki 8 okulda eğitim verdiklerini söyledi.



Eğitimlerde, öğrencilere ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye tekrar kazandırılması konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldığını belirten Baysan, "İlçemizde bulunan okullarımız küçük öğrencilerimize çevre duyarlılığı yaratmak için bir takım çalışmalarımız oluyor. Bu kapsamda, temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı uzman ekipler, okullarda bilgilendirme yapıyor. Bu bilgilendirmeler, atıkların nasıl toplanacağı ve değerlendirileceği konularında oluyor." diye konuştu.



Baysan ayrıca açıklamasında, bu tür çalışmalarının artarak devam edeceğini de kaydetti.



Çorlu'da yol çalışmaları



Çorlu Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.



Belediye Başkanı Ünal Baysan, yaptığı açıklamada, havaların mevsim normallerine dönmesinin ardından ekiplerinin çalışmalara başladığını söyledi.



İlçe genelinde önceden ön hazırlıkları yapılmış bazı yollarda ve özellikle de ana arterlerde yol yapım onarım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Baysan, kısa sürede bu işlemleri bitirerek mevcut yolları ulaşıma açacaklarını kaydetti.



Baysan, halkın mağdur edilmemesi için belirlenen saatlerde ekiplerinin çalışmaları yoğunlaştırdığını dile getirerek, "İlçemizde yoğun kış şartlarında bozulan yollarımızı belirledik. Şimdi, havanın mevsim normallerine dönmesiyle beraber buralara müdahale etmeye başladık. Onarım ile iyileşmeyen yolları yeniden yapıyoruz."



Ergene'de halk odaklı hizmet çalışmaları



Ergene Belediyesinde halk odaklı hizmet kapsamında çalışmalar başladı.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, açıklamasında yeni kurulan ilçelerinde halkın sesine de kulak verildiğini ve özenle taleplerin üzerinde durulduğunu söyledi.



Yüksel, göreve geldikleri günden itibaren kendilerine yapılan talepleri son derece ciddi olarak dikkate alarak çalışmalar ve projeler hazırladıklarını ifade etti.



Zaman zaman Mahalle ziyaretleri yaparak esnaflarla da bir araya geldiklerini dile getiren Yüksel, kendilerine yapılan eleştirileri de teşekkürleri de değerlendirmeye aldıklarını kaydetti.



Ev ziyaretlerinde de bulunduklarını belirten Yüksel, "Bizler, halk tarafından seçilmiş siyasi kişileriz. Bizleri seçenlerin seslerini dinlememiz gerek. Gelen şikayetleri, talepleri ve istekleri son derece titizlikle dikkate alıyor ve ona göre projeler hazırlıyoruz. Bundan sonra halk odaklı hizmet çalışmalarımız daha çok ön planda olacak" şeklinde konuştu.