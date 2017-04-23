Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa'nın Macaristan'daki kardeş şehri Kecskemet'ten çocukları makamında konuk etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Eşkinat'ın çocukların bayramını kutladığı bildirildi.



Süleymanpaşa Belediyesi tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette, Eşkinat "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı sadece ülkemizdeki değil tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Kardeş şehrimiz Kecskemet'in çocuklarını da bizlerle birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamaları, 3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliğinde yerlerini almaları için şehrimize davet ettik. Geldikleri için hepsine çok teşekkür ederim."



Miraç Kandili



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Albayrak, mesajında Miraç kandilinin, insanların Allah'ın rahmetine, merhametine ve bereketine ulaştığı önemli gecelerden olduğunu belirtti.



Kandil gecelerinin önemine değinen Albayrak, şunları kaydetti:



"Toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, paylaşımın ve yardımlaşmanın arttığı, insanların kendilerini sorgulamalarını sağlayan bu anlamlı geceler, maddi ve manevi kirlerden arınma, üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek ve kendimizi sorgulamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandilinin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini diler, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutlarım."



23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı



23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan küçük başkanlar isteklerini dile getirdiler.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelerek başkanlık makamına oturan Nurettin Ekmekçioğlu İlköğretim Okulu 4. sınıf Öğrencisi Gülce Kapsız çevreye duyarlı olunmasını istedi ve Okulların bahçelerine park ve oyun alanları yapılması konusunda isteğini dile getirdi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 11 ilçede 11 okul projesinde 8 okulun Milli Eğitime teslim edildiğini belirten Başkan Albayrak, bu isteklerin hepsinin yerine getirileceğini ifade etti.



Albayrak'ın ziyaret sonunda çocuklara hediye verdiği kaydedildi.



Şırnak'taki terör operasyonu



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu için taziye mesajı yayımladı.



Albayrak, mesajında, terörü lanetleyerek şunları kaydetti :



"Ülkemiz ve aziz milletimizin bölünmez birlik ve bütünlüğüne yönelik haince yapılan terör saldırısı neticesinde, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Hayrabolu'nun Cambazdere Mahallesinden olan askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun ve bir askerimizin şehit olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."