Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Çocuk Festivali başladı.



Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalin bu yıl 8. hayata geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.



Festival kapsamında Havuzlar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bir takım etkinliklerin yapılacağını kaydeden Avcı, yurt dışından öğrenci heyetlerin düzenledikleri festival kapsamında ilçeye geldiklerini belirtti.



Avcı, 23 Nisan'ın tam bir şenlik havasında kutlandığını ifade ederek, "Bu yıl 8. düzenlediğimiz festival kapsamında, Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya ile Ankara, Hakkari, Silivri ve Van İllerinden katılım oldu. Öğrenci grupları Çorlu'ya gelerek burada kendi yöresel halk oyunlarını gösterilerle sunacak." dedi.



-Briç Federasyonu Başkanı Zorlu'dan Baysan'a ziyaret



Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı ziyaret etti.



Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Zorlu, Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Trakya Açık İkili Briç Turnuvası için Baysan'a teşekkür etti.



Çorlu'da çok önemli briç sporcularının varlığına ve briç sporu için ilçenin önemine dikkat çeken Zorlu, belediyenin kendilerine ev sahipliği yaptığından dolayı memnun olduklarını kaydetti.



Baysan da, bu tür turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını kaydetti.



Ergene'de Çanakkale gezi turları başlıyor



Ergene Belediye Başkanlığı, vatandaşlara yönelik ücretsiz Çanakkale turlarını başlatıyor.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamasında, bu yılda binlerce vatandaşı tarih, doğa ve kültürün bir arada bulunduğu Çanakkale'ye ücretsiz olarak götürmek adına program yaptıklarını söyledi.



Yüksel açıklamasında, profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilecek gezi programında vatandaşların ücretsiz müze girişleri, rehber hizmetleri, yemek ikramı, araç içi ikramlar, sürpriz hediyelerle Çanakkale'yi yerinde ziyaret etme fırsatı bulacaklarını belirtti.



Kültür gezileri kapsamında gerçekleştirilen gezinin ilk olarak 22 - 25 Nisan tarihlerinde Yeşiltepe Mahallesi'nden başlayarak, Pınarbaşı Paşaköy, Sağlık, Cumhuriyet, Marmaracık, Kırkgöz- Esenler, İğneler Mahallesi olarak devam edeceğini ifade eden Yüksel, başka kültür gezilerinin organizasyonu için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Yüksel, açıklamasına şöyle devam etti:



"Tarihin yaşandığı Çanakkale'de bir tarih yaşanmıştır. Çanakkale savaşları tarihe yön veren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına büyük bir önem arz etmektedir. Çanakkale ruhunun diri tutulması adına gerçekleştirilecek Çanakkale Gezisine vatandaşların bu senede yoğun katılım göstereceğine inanıyorum."