Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Uluslar arası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından bu yıl, "Rengimiz Türkiye hazırız geleceğe" temasıyla 10. düzenlenecek Uluslararası Öğrenci Buluşmaları 22 Nisan'da başlayacak.



Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kütahya'dan başlayacak programın 55 farklı nokta, 20 ayrı ülkede düzenleneceği bildirildi.



10. Uluslararası Öğrenci Buluşması, Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından 6 Mayıs tarihinde Cengiz Topel Meydanında yapılacağı kaydedildi.



TUDER Başkanı Rahim Celep, "Geçen sene 10 ülkeyle yaptığımız öğrenci buluşmasını bu sene 15 ülkeyle gerçekleştireceğiz. Türkmenistan, Yunanistan, Afganistan, Azerbaycan, Somali, Kazakistan, Pakistan, Yemen, Malawi, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan Suriye, Filipinler, Irak gibi ülkelerden katılım olacak. Tüm halkımız bu programa davetlidir. Etkinlik saat 11'de başlayacak." ifadelerini kullandı.



AFAD'dan engellilere yönelik farkındalık eğitimi



Tekirdağ'da AFAD tarafından "Engelli Afet Farkındalık Eğitimi" eğitimleri devam ediyor.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanabilecek muhtemel bir afet öncesinde, fiziksel bakımdan engeli bulunan vatandaşlarımıza ve ailelerine afet farkındalığı sağlamak ve afetlere karşı dirençli hale getirmek amacı ile yürütülen "Engelli Afet Farkındalık Eğitimi" projesine devam edildiği belirtildi.



Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte, afet öncesine yönelik hazırlıklar ile afet anındaki doğru davranış şekilleri eğitmenler tarafından uygulamalı olarak gösterildiği kaydedildi.



Trakya'da aromatik bitki yetiştiriciliği



Trakya'da aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda çalışmaları bulunan Trakya Kalkınma Ajansı lavanta yetiştiriciliği konusunda toplantı düzenlendi.



Trakya Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda kamu, özel sektör, STK, üniversite, çiftçi temsilcileri lavanta üretimi konusunda bölgemizin güçlü, zayıf yönleri ve fırsat ve tehditleri ele alındığı bildirildi.



Etkinlik sonunda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından Lavanta Eylem Grubu kurulması önerisi yapıldığı kaydedildi.



Başkan Eşkinat'tan ziyaretler



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal mahallelerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Dedecik Mahallesi'nde Köy Enstitüleri'nin 77'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Eşkinat'ın, daha sonra Evciler, Generli ve Selçuk Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Kırsal mahallelere özel önem verdiğini ifade eden Eşkinat, bu tür ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti.