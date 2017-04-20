Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Avrupa Serbest Bölgesi yöneticilerini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın yöneticilerle görüşerek çalışmalar hakkında görüş aldığı belirtildi.



Ziyarette Avrupa Serbest Bölge Müdür Vekili Eyüp Daşkın Avrupa Serbest Bölgesinin 60'ı üretim yapan toplam 142 firma olduğunu, yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiğini ve bölgenin yıllık ticaret hacminin ortalama 1 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.



Albayrak'a ziyarette danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz da eşlik etti.



Çorlu'da seramik ve resim sergisi



Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde devam eden seramik ve resim sergisi açılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında başlayan seramik ve resim kurslarında başarılı olan katılımcıların çalışmaları sergilenecek.



Açıklamada, "Çorlu Belediyesi bünyesinde 2016 yılı Eylül ayında başlayan seramik, hobi ve resim kurslarımızda eğitim gören kursiyerler dönem boyunca hazırladıkları çalışmalarını Çorlu Belediyesi tarihi binası sergi salonunda düzenlenecek sergide, halkımızın beğenisine sunacaklar." ifadeleri kullanıldı.