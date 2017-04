Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını tehlikeye atan at arabaları ile ilgili uygulama yaptı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, trafikte tehlike yaratan at arabaları toplanarak arabalara el konulduğu bildirildi.



Zabıta ekipleri, şehir içi ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyen at arabaları ile ilgili çalışma yaparak, trafiğe çıkan at arabalarına el koyuyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karara dayanarak yapılan uygulamalarda, 4 at arabasına daha el konulduğu kaydedildi.



Alzaymır Gündüz Bakım Evi ve Masal Kreş'in temeli atıldı



Süleymanpaşa Belediyesi Altınova Mahallesinde dar gelirli vatandaşlara yönelik Masal Kreş ve yaşlılara yönelik Alzaymır Gündüz Bakım Evi'nin temelini attı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mart tarihinde gerçekleştirilen ihale sonrası Altınova Mahallesinde Süleymanpaşa Belediyesinin arazisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında temel atılmasının ardından çalışmalara başlanırken 350 metrekare alan üzerine kreş ve 300 metrekare ise Alzheimer Gündüz Bakım Evi yapılacağı ifade edildi.



Masal Kreş'te 25 öğrencinin hizmet alacağı, Alzaymır Gündüz Bakım Evi'nde hekim, hemşire ve hasta bakıcıların devamlı hizmet vereceği kaydedildi.



Katlı pazar yeri çalışmaları devam ediyor



Süleymanpaşa Belediyesi, katlı pazar yeri projesinin çalışmalarına devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yavuz Mahallesinde bulunan ve imar planlarında onaylanan pazar yerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



Pazar yerinin yapılacağı alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından zemin etüdü çalışmalarının başladığı kaydedildi.