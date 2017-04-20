Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Kapaklı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Muhittin Alkan, ilçe Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Alkan ve beraberindekilerin Bakan Mandalı'nın ilçe Belediyesi Ortaokuluna verdiği destekten dolayı nezaket ziyaretinde bulundukları belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mandalı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Ziyaretiniz ve bu güzel hediyeniz için teşekkür ediyorum. Bizim eğitime bakış açımız çok farklı. Eğitimi çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi ortamlarda eğitim alarak, tam donanımlı yetişmelerine olanak sağlamak için belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde katkı sunuyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Geleceğe bırakabileceğimiz en değerli hazine onlardır. Kentimiz genelindeki Eğitim ve Öğretim kurumlarımıza desteklerimize devam edeceğiz."



Kaymakam Kızıltoprak'tan ziyaret



Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak şehit ailesini ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şehit J. Er Mehmet Zeki Erden'in ailesini ziyaret ederek onların istek ve şikayetlerini dinledi.



Kızıltoprak, şehitlerimizin emaneti ailelerinin her zaman yanında olduğunu ve talep edilmesi durumunda her ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanacağını ifade etti.



Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kızıltoprak'a teşekkür etti.