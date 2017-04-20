Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, Tekirdağ Merkez Gençlik Merkezini ziyaret etti.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik Merkezleri Akademi eğitimi çalışmaları, kulüp eğitimi ve Gençlik Merkezi Projeleri hakkında istişarelerde bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ülkü Uslu'nun da katıldığı Gençler ile sohbet programında yeni Türkiye'de gençlik konulu konuşmalar yapıldığı ifade edildi.



Cerrah ziyarette yaptığı konuşmada, gençlerin önemini vurgulayarak "Yaşadığımız toprakların kıymetini bilmeli ve ona görev ve sorumluklarımızın farkında olmalıyız." dedi



Ziyarette, Spor Kulübü okçuluk branşının eğitim çalışmalarında ok atış etkinliğinde bulunulduğu kaydedildi.



"Mimarlık ve Sinema" sergisi



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin "Mimarlık ve Sinema" çalışmaları sergileniyor.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında Yrd. Doç. Dr. Meltem Özçakı danışmanlığında gerçekleştirdikleri dönem içi çalışmaları merkezi derslikler binası kütüphane girişinde sergilendiği belirtildi.



Sergide öğrencilerin seyrettikleri filmlere uygun tasarladıkları yaşam alanları ve her öğrencinin farklı bir filmdeki sorunu ele alıp bu problemi çözmeye yönelik tasarımları yer aldığı kaydedildi.



Serginin, 28 Nisan tarihine kadar gezilebileceği ifade edildi.