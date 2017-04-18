Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Antalya'da gerçekleştirilen, Türkiye Minik,Yıldız Karate Şampiyonasında mücadele eden Tekirdağlı sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 60 İlden 2 bin 257 sporcunun katıldığı şampiyonada 50 kilogramda da Alper Ülkü 1. 32 kilogramda Lara Ceren Şener 1. 35 kilogramda Doğu Taş 1. 52 kilogramda Yiğit Osman Köşdere 2. 40 kilogramda Ebru Düzgüner 3. 44 kilogramda İklim Şevval Kalpaklı 3. oldu.



Dereceye giren sporcuların Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "Çocuklar Balkan Şampiyonasında" Tekirdağ'ı temsil edeceği kaydedildi.



-Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden ziyaretler



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tekirdağ'da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde Akdurak, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Kadir Kardaş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıda tesis imkanları, katılımcı ülkelerin konaklamaları, yarış olanakları ile ilgili görüş birliği sağlanarak TYF, Süleymanpaşa Belediyesi ve TYİK arasında protokol imzalanarak resmiyet kazandığı belirtildi.



Protokolün imzalanmasının ardından taraflar Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı ziyaret ederek Balkan Şampiyonasına katılacak ülkeler, kulüp tesisleri ve Türkiye'de yelken sporu ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verildiği ifade edildi.



Vali Ceylan, yarışlara ve yelkencilere destek vereceklerini kaydetti.



Albayrak'tan Müftü İpek'e ziyaret



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Müftüsü İsmail İpek'i makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamada ziyarete Süleymanpaşa İlçe Kaymakamı Arslan Yurt da katıldı.



Kutlu Doğum Haftası programı kapsamında gerçekleşen ziyarette Başkan Albayrak, İl Müftüsü İsmail İpek'in Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayarak kendisine çiçek takdiminde bulunduğu belirtildi.



Müftü İpek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.