Tekirdağ'dan Kısa Kısa
Namık Kemal Üniversitesi Mavera Topluluğu ile Tekirdağ İl Müftülüğü işbirliğinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı panel düzenlendi.
Namık Kemal Üniversitesi Mavera Topluluğu ile Tekirdağ İl Müftülüğü işbirliğinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı panel düzenlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Konferans toplantı salonunda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Panele Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Müftü İpek panelin açılışında yaptığı konuşmada, bu sene çok önemli bir konuyu işlediklerini belirterek, nice kutlu doğum haftalarına ermeleri temennisinde bulundu.
Oturum Başkanlığını İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Kara'nın gerçekleştirdiği panelde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı sunumunu gerçekleştirdi.
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nizamettin Karataş, adalet kavramının toplumdaki önemine dikkat çekti ve İslamın emrettiği adaletin özelliklerine yer vererek adaletin evrensel olduğunu kaydetti.
Panel, konuşmacılara günün anısına gül takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
-Öğrencilere ziraat eğitimi
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü son sınıf öğrencilerine, "Asma ıslahı ve genetik kaynaklar" konulu eğitim verildi.
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitünün Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Ergönül tarafından, asma ıslahı, embriyo kültürü, yeni geliştirilen üzüm çeşitleri, klon seleksiyonu, ploidy ıslahı ve asma genetik kaynakları konularında bilgiler aktardı.
-Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü çalışmaları
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından, 52 yıldır yürütülen Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması Projesi kapsamında arazi çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ekibinden Ziraat Yüksek Mühendisleri Tamer Uysal ve Ahmet Semih Yaşasın, proje çalışmaları kapsamında Çankırı, Niğde ve Bursa illerinde tespit edilen yeni yerel çeşitlerden aşı kalemi alarak, Milli Koleksiyon Bağına kazandırılması amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Tekirdağ'da kurum arazisinde oluşturulan, Milli Koleksiyon Bağı içerisinde hali hazırda 1400 'ün üzerinde üzüm çeşidi mevcut olup uzman personel tarafından 52 yıldır sürdürülen çalışmalar ile her yıl yeni üzüm çeşitleri koleksiyona dahil ediliyor.
Türkiye'nin her tarafından toplanıp Milli Koleksiyon Bağında muhafaza altına alınan bu çeşitler, başta ıslah çalışmaları olmak üzere gıda araştırmaları, hastalıklara dayanıklılık gibi bilimsel çalışmalara zengin bir materyal altyapısı oluşturuyor.