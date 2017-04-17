Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Albayrak, mesajında Hz. Muhammed'i bütün yönleriyle tanımak, onu anlamak ve anlatmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası'nın kutlandığını belirtti.



Albayrak, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişlerinin yıl dönümüne birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Hz. Peygamberi bütün yönleriyle tanımak, onu anlamak ve anlatmak amacıyla bu haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak kutlamaktayız. Sevgili Peygamberimiz, yaşantısı, güzel ahlakı, merhameti, şefkati, adaleti, hoşgörüsü, cömertliği ve dürüstlüğü ile bütün insanlığa karşı gösterdiği tutum ve davranışlarda bize örnek olmuş, hayatımıza ve geleceğimize ışık tutmuştur.



Bizlere düşen, onun bu yüce kişiliğini örnek almamız, bize kazandırdığı kardeşlik, dostluk, sevgi, güven, hoşgörü gibi değerleri benimsemektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun, huzur ve mutluluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diler, tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik ederim."



Ergene Belediyesinden vatandaşlara yardım eli



Ergene Belediyesi, İğneler Mahallesi'nde yaşayan ve evlerinde çıkan yangın nedeniyle mağdur olan aileye destekte bulunuldu.



Belediyeden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta evinde yangın çıkan ve evi kullanılamaz hale gelen aileye beyaz eşya desteğinden bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, her zaman vatandaşlarının yanında olacaklarını belirtti.



Yüksel, şunları kaydetti:



"İyi ve kötü günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı görev edindik. Sosyal belediyecilik anlayışla verdiğimiz sözü yerine getirerek, aileye buzdolabını teslim ettik. Bugün olduğu gibi her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin yanındayız. İlçemizde ihtiyaç sahibi olan kim varsa ilgili müdürlüklerimiz aracılığıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetleri göz önünde bulundurarak yardımlarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz."