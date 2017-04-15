Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray, Kapaklı ve Ergene ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın İlk olarak Saray ilçesini daha sonra da Kapaklı ve Ergene ilçelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.



Vatandaşların ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, Albayrak'a teşekkür ettiği kaydedildi.



-Halk oylamasına doğru



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı hizmet aracı ile vatandaşları oy kullanacakları sandıklara götürecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılacak halk oylamasında engelli vatandaşlara özel araç tahsis edildiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk oylamasında engelli ve yaşlı vatandaşları unutmadı. Oy kullanmak isteyip de sandıklarının bulunduğu okullara gitmekte güçlük çeken ya da gidemeyecek durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlar engelli araçları ile oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine getirilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar Alo 153'ü arayarak, taleplerini bildirebilirler."