Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektörlük Konferans salonunda düzenlenen konsere çok sayıda sanatseverin katıldığı bildirildi.



Melih Patoğlu şefliğinde gerçekleştirilen konserde, "Bir Gönüle Aşk Girince", "Bahçede Yeşil Çınar", "Karahisar Kalesi", "Allı Turnam" gibi türkü ve deyişlerin seslendirildiği belirtildi.



Konser sonunda konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arda Göksu tarafından günün anısına sanatçılara çiçek takdiminde bulunulduğu kaydedildi.



Halk oylamasına doğru



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların vatandaşlık görevlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için engelli ve yaşlı hizmet aracı ile vatandaşları oy kullanacakları sandıklara götürecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi pazar günü yapılacak olan seçimlerde engelli ve yaşlı vatandaşların unutmadığı bildirildi.



Oy kullanmak isteyip de sandıklarının bulunduğu okullara gitmekte güçlük çeken ya da gidemeyecek durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlar engelli araçları ile oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine getirileceği kaydedildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşların Alo 153'ü arayarak, taleplerini bildirebileceği ifade edildi.



TESKİ Konuk Evi hizmete açıldı



TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda TESKİ Konuk Evi hizmete açıldı.





TESKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göe, konuk evinin açılışına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptı.



Açılışın ardından tesisin tüm odalarının gezildiği ve incelendiği belirtildi.



Başkan Albayrak Konuk Evinin çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.



Genel Müdür Başa, TESKİ Konuk Evinin belli bir ücret karşılığında kamu denetim elemanları başta olmak üzere yönergesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı ziyaretçiler tarafından kullanabileceğini kaydetti.



İlahiyat Fakültesi Uygulama ve Tatbikat Camisi açıldı



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tekirdağ İl Müftülüğünün ortak çalışması ile İlahiyat Fakültesi Uygulama ve Tatbikat Camisi, Cuma Namazının ardından ibadete açıldı.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından ilk hutbe okundu.



İpek, Üniversite Camisi yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasında, üç ayların önemi, Hazreti Muhammed'in güzel ahlakı ve Kutlu Doğum Haftasına değindiği bildirildi.



Cuma namazının ardından cemaate İlahiyat Fakültesi tarafından gülsuyu ve lokum ikram edildiği kaydedildi.