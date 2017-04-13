Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Belarus İstanbul Başkonsolosu Vladimir Mironoviç, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı makamında ziyaret etti.



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip Öge, Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel Karaevli, Cemil Koçaş ve Genel Sekreter İrfan Ekici'de yer aldı.



Mironoviç'in ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Günay, Tekirdağ'ın ekonomik ve ticari hayatına dair bilgiler aktarırken, benzer iş kollarına sahip firmalarla Belarus'lu firmaları bir araya getirip ticareti geliştirme konusunda yapılacak etkinliklere olumlu baktığını söyledi.



Mironoviç Belarus'un ekonomik yapısı ve Tekirdağ ile hangi ortak sektörlerde birlikte iş yapılabileceğine dair bilgi paylaşımında bulunarak Belarus'un ekonomik durumu ve yabancı yatırımcılara sağladığı avantajları da içeren bir sunum yaptı.



Günay, günün anısına Başkonsolos Mironoviç'e hediye takdim ederken, Mironoviç'te Günay'a Belarus'a özgü hediyeler verdi.



-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kursları



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Erkek Yetiştirme Yurdu, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu çocuklarına yönelik verilen yüzme kursları devam ediyor.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, Erkek Yetiştirme Yurdu, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu çocuklarına, gençlerine ait yüzme kursları Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, kurslardan yararlanan gençlerin mutlu olduğunu belirterek, buna benzer faaliyetlerin devam edeceğini aktardı.



Kursların tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Kardaş, şunları kaydetti:



"Kurslarımızın başladığı günden bugüne kadar geçen sürede sporcularımızın göstermiş olduğu gelişim de bizleri oldukça memnun etmektedir. Evlatlarımızın sosyalleşmesi, sporun verdiği ruhla kişisel gelişimlerinin artması için bu tip müşterek çalışmaların çoğalması, çeşitlenmesi gerekmektedir. Herkes için spor, sağlık için spor, yaşam boyu spor felsefesi için daha çok çalışmalıyız."