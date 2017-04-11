Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası olarak inşaatı devam eden bina içinde 2 adet gasilhane ve morg ünitesi, bekleme salonu, depolar inşa edilecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, projede ayrıca binanın garaj tarafında vatandaşlar için park yeri yapılacak.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Deniz Bozdoğan ile birlikte inşaatı inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Çorlu ilçemizdeki mevcut morg ve gasilhane ünitesi de artık ömrünü doldurmuş durumda ve birtakım fiziki yetersizliklere sahip. Ayrıca ünite, caminin altında bulunduğu için vatandaşa arzu ettiğimiz şekilde hizmetin verilmesi mümkün olamamaktaydı. Şu anda Çorlu'da Müftülük binası yanında inşaatına devam edilen binamız tamamlandığında, Tekirdağ'ın en modern ve geniş mezarlık hizmet binası olarak kullanılacak."



"Otizmin Farkındayız" etkinliği



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Otizmin Farkındayız" etkinliği düzenlendi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çerkezköy Kapalı Otopark üstü park alanında Engelli Dernekleri, Çerkezköylü vatandaşlar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı etkinlik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay'ın açılış konuşmasıyla başladı.



Atay konuşmasında otizmin doğuştan meydana gelen, yaşamın ilk 3'üncü yılında belirginleşen, sosyal etkileşim, dil, iletişim ve davranışlarda kendini gösteren, yaşam boyu devam eden yaygın gelişimsel bir bozukluk olduğunu belirtti.



Konuşmasının ardından Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi Ritim Grubu gösterisinin büyük ilgi gördüğü ve etkinliğe katılanların ellerini çeşitli renkli boyalara batırarak beze ellerini bastığı kaydedildi.



Etkinlikte ayrıca otizmi simgeleyen mavi renkli balonların havaya bırakıldığı etkinliğe katılan vatandaşlara tişört, şapka, kumanya, meşrubat ile patlamış mısır dağıtıldı ve el broşürleri ile de halkın konu hakkında daha fazla bilgi edinmesi sağlandığı ifade edildi.



-Somali Abrar Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret



Somali Abrar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Yahya Abdulkadir Shoole, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'e makamında ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette özellikle Tıp ve Ziraat Fakültesi alanlarında akademisyen yetiştirilmesi ile teknik alanlarda ikili işbirliği protokolü imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı.



Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Abrar Üniversitesi ile gerçekleştirilecek olan işbirliğinin iki üniversitenin kalkınmasına katkıda bulunacağını kaydetti.