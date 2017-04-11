Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) masa tenisi takımı, Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Ferdi Masa Tenisi Turnuvası'ndan madalya ile döndü.



ÇBSK Masa Tenisi Antrenörü İsmet Aktürk, Çerkezköy 29 Ekim Spor Kompleksi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan Açık Ferdi Masa Tenisi Turnuvası'na 7 kategoride 170 sporcunun katıldığını söyledi.



Sporcuların müsabakalarda büyük başarı gösterdiklerini belirten Aktürk, "Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Açık Ferdi Masa Tenisi Turnuva'sında sporcularımızdan Nehir Çalışkan başarılı oyunuyla Küçük Kızlar kategorisinde finale yükseldi ve final müsabakasında rakibine 4-3 yenilerek ikinci oldu." dedi.



Yıldız Erkekler kategorisinde finale yükselen Efe Barutlu'nun ise rakibine 4-3 mağlup olarak ikinciliği elde ettiğini ifade eden Aktürk, Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden Ege Candan'ın müsabakalar sonunda turnuvada 3. olduğunu kaydetti.



Aktürk alınan derecelerin artarak devam edeceğini dile getirerek, "Sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Kazandıkları tecrübelerle bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.



-Malkara Belediyesi personeline tansiyon ölçümü yapıldı



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri tarafından, belediye hizmet binasında tansiyonunu ölçtürmek isteyen personelin tansiyon ölçümlerini yaptılar.



Tansiyon ölçümlerinin ardından personele ilk yardım çantası hediye edildi.



Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, tansiyon ölçümlerinin Dünya Sağlık Günü dolayısı ile yapıldığını belirterek, "Personel sağlıklı olduğu zaman işler daha hızlı ve verimli oluyor. Vatandaşın işi daha çabuk çözülüyor." dedi.