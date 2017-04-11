Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından modernizasyonu tamamlanan Çorlu Mezbahasını ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Arman'ın Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü tarafından hijyenik kesim kalitesi arttırılan ve hizmete sunulan Çorlu Mezbahasını gezdiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arman, mezbaha için alınan tedbirler ve hijyen koşullarından etkilendiğini belirterek tesisin vatandaşların hizmetine sunulmasında başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



Ergene'de yol yapım çalışmaları



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yol yapım çalışmalarını inceledi.



Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Mahallesinde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Yol sıkıntılarının en kısa sürede giderileceğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:



"Büyükşehir yasasıyla birlikte kurulan Ergene Belediyesine bağlanan Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunan ve bölgenin kanayan yarası olan yol sorununun çözüme kavuşturulmasını hedefliyoruz. Belediye olarak program dahilinde bozuk yollarımızı bir bir yapacağız. Alt yapı çalışmalarının tamamen bittiği bölgelerde yollarımız yapılmaya devam ediyor. İlçemizde şu an en büyük alt ve üst yapı yatırımları yapılıyor. "