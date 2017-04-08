Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ'da, istihdamın artırılmasına yönelik düzenlenen Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı sona erdi.



Trakya Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı, Tekirdağ'da istihdamın artırılması, bölgede yaşayan kişilerin bölge işverenleri ile bir araya gelmesi amacıyla düzenlendi.



Fuara farklı sektörlerden işverenler, hazırlanan stant alanlarında öğrenciler ile buluştu.



Konusunda uzman kişilerin deneyimlerini katılımcılar ile paylaştığı etkinlikte, "Çalışma Hayatında Seferberlik, İş Arama Becerileri, Başarı Hikayeleri" gibi konuların ele alındığı.



Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde şehitler anısına kurban kesimi yapıldığı ve dua edildiği kaydedildi.



Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberindeki heyet, daha sonra Vali Mehmet Ceylanı ziyaret etti.



Aydın, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, 24 saat gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yaptıklarını, bundan sonra da vatan hizmetinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Açıklamada ayrıca, etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.



Tekirdağ İl Öğrenci Meclisi Çalıştayı



Tekirdağ İl Öğrenci Meclis Çalıştayı, Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Konferans Salonun'da gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Asım Arvas, okul müdürü, 11 ilçenin öğrenci meclis başkan ve yönetim heyeti ile öğretmenleri katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, programda yaptığı konuşmada, demokrasi bilincinin yenilenmesi ve gelişmesinin bütün toplumlar için çok önemli olduğu ve Türk milletinin demokrasiye canı pahasına sahip çıktığını, bu değerden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.



Okullararası Bisiklet İl Birinciliği yarışları



Tekirdağ Okullararası Bisiklet İl Birinciliği yarışları, Çorlu Gölbaşı Park alanında üç kategoride yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplam 49 yarışmacının başvurduğu yarışlarda Ortaokul Kademesi Yıldız Erkekler yarışında birinciliği Cezzar Ersin Ortaokulu'ndan Himmet Ören aldığı ifade edildi.



Lise Kademesi Genç Erkekler B Kategorisinde ise Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İdris Coşkun'un ve Lise Kademesi Genç Erkekler A Kategorisinde de Çorlu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hamdi Eray Keskin'in birinci olduğu kaydedildi.



Dereceye giren sporculara ödülleri, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Feridun Demirel ve İl Antrenörü Mutlu Erçevik tarafından verildi.