Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Müftü İpek'in, Başkan Albayraktan Büyükşehir Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın ziyaretten memnuniyet duyduğu belirtildi.



Mübadelenin 94. yılı



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında "Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri" adlı sergi açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesi salonunda açılan serginin Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından hazırlandığı bildirildi.



Açıklamada sergide Türkçe ve Yunanca hazırlanan 40 ailenin öyküsünün yer aldığı belirtildi.



Açılışa Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın katıldığı kaydedildi.



- Albayrak'tan Yurt'a ziyaret



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'u ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Albayrak ile Kaymakam Yurt'un yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alış verişinde bulundukları belirtildi.



Açıklamada, Yurt'un ziyarette dolayı Albayrak'a teşekkür ettiği kaydedildi.