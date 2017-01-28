Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Ergene'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kaymakamlık toplantı salonunda yapılan programa, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın başkanlık ettiği belirtildi.



Açıklamada, toplantıya, Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Oğuzhan Bekci ve Bilgisayar İşletmeni Burcu Aydın'ın da katıldığı kaydedildi.



-Başkan Uyan, yol yapım çalışmalarını inceledi



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, ilçe genelinde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Uyan'ın ilçe genelinde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyerek bilgiler aldığı belirtildi.



Açıklamada, Başkan Uyan'ın Sultanköy Muhtarı Kani Başoğlu'nu ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdiği kaydedildi.